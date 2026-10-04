Медицински транспортен самолет, превозващ шест души, е обявен за изчезнал по време на полет от Бермудските острови до Бостън.

Федералната авиационна администрация е сигнализирала бреговата охрана в ранните часове на събота, че е загубила връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“.

На борда на самолета е имало граждани на Канада, заяви в социалната мрежа Екс канадският министър на транспорта Стивън Маккинън. „Внимателно следим ситуацията и работим със съответните власти в хода на издирвателно-спасителните дейности“, добави той.

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Самолетът, собственост на частната компания, е излетял в 00:41 ч. местно време, сочат данни на уебсайта за проследяване на полети „Флайтауеър“ (FlightAware). През по-голямата част от времето той е летял на височина 7300 метра. В един момент обаче е започнал да губи височина и в продължение на две минути се е снижил с около 4000 метра, след което диспечерите са загубили контакт с пилотите.

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Бреговата охрана на САЩ съобщи, че нейни екипи вече търсят самолета по въздух и по вода в района на остров Нантъкет, който се намира на юг от континенталната част на щата Масачузетс. Властите на Бермудските острови заявиха, че са в постоянен контакт с американските си колеги и семействата на пътниците.

Редактор: Цветина Петрова