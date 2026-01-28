Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна в близост до границата на Колумбия с Венецуела.

На борда на машината е имало 13 пътници и двама членове на екипажа. Тя е излетяла от граничния град Кукута и е изгубила връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

„Самолетът трябваше да кацне около 12:05 ч. (местно време) в близкия град Оканя", посочиха от авиокомпанията в изявление. По данни на авиационните власти са задействани всички протоколи за сигурност и издирване.

