„Честит рожден ден, скъпа Мерилин!". Иконата на Холивуд Мерилин Монро е родена на 1 юни 1926 година в Лос Анджелис - меката на киното в САЩ. Нейното рожедно име е Норма Джийн Мортенсън. Мерилин умира на 4 август 1962 г., а смъртта ѝ сe е превръща в обект на много спекулации и конспиративни теории през годините. Тя е секссимвол, магнит за скандали и една от най-интересните знаменитости, живели някога.

Но колко интересна всъщност е била Норма Джийн, превърнала се в русокосата красивица Мерлин?

РОДИ СЕ ЗВЕЗДА: Блестящата Мерилин Монро - сексимволът на Холивуд (ГАЛЕРИЯ)

Мерилин е била сравнително ниско платена, но умира като звезда с договор за милион долара

Продават на търг лични вещи и документи на Мерилин Монро (ВИДЕО)

Заплатата на Мерилин за последния ѝ незавършен филм, Something's Got to Give, е била 100 000 долара. За сравнение, Елизабет Тейлър е получавала 1 милион долара за "Клеопатра", а партньорът на Мерилин във филма, Дийн Мартин, е бил с хонорар от 500 000 долара. През 1962 г. студиото 20th Century Fox я уволнява от продукцията на Something’s Got to Give заради постоянните ѝ закъснения и отсъствия. На 1 август обаче, само четири дни преди смъртта си, Мерилин е наета отново от студиото с договор за два филма на стойност 1 милион долара.

За нея е било почти невъзможно да научава репликите си

За да произнесе репликата „Това съм аз, Шугър“ във филма Some Like It Hot, са били необходими 47 дубъла.

Тя е използвала много имена

В акта си за раждане е записана като Норма Джийн Мортенсън. Кръстена е като Норма Джийн Бейкър. Работи като модел под имената Джийн Норман и Мона Монро. Първоначалната ѝ идея за артистичен псевдоним е Джийн Адеър. Регистрира се в хотели под името Зелда Зонк, а в психиатрична клиника – като Фей Милър. Тя официално променя името си на Мерилин Монро едва през март 1956 г., когато вече е звезда.

Мерилин е живяла при 11 различни приемни семейства

След като майка ѝ, Гладис, е настанена в психиатрично заведение, Мерилин е поверена на грижите на 11 различни приемни семейства. Освен това прекарва почти една година в Домa за сираци на Лос Анджелис, който по-късно става известен като Hollygrove.

Продават легендарния дом на Мерилин Монро и Артър Милър (СНИМКИ)

Гоя е бил любимият ѝ художник

„Познавам този човек много добре. Ние имаме едни и същи сънища. Аз сънувам същите сънища още от дете", казва звездата.

Мерилин става последовател на Християнската наука на 18-годишна възраст

По-късно тя проявява интерес към различни алтернативни духовни учения, включително от философското течение антропософията. Преди брака си с Артър Милър през 1956 г. тя приема юдаизма.

Снимка: Мерилин Монро и Артър Милър, Getty Images

След смъртта си е получавала червени рози

В продължение на 20 години след смъртта на Мерилин Джо ДиМаджо урежда шест червени рози да бъдат поставяни на мястото, където е погребана, три пъти седмично.

MARILYN MONROE — born 100yrs ago today — and Joe DiMaggio on a date at Chasen’s Restaurant, Los Angeles in 1953. pic.twitter.com/9dfCuWEJSb — Michael Warburton (@For_Film_Fans) June 1, 2026

Смята се е, че е планирала отново да се омъжи за Джо ДиМаджо

След провала на брака им ДиМаджо преминава терапия, спира да употребява алкохол и разширява интересите си отвъд бейзбола. В последните години от живота на Мерилин двамата четат поезия заедно.

Роклите ѝ са продавани за милиони

Роклята на Жан Луис, обсипана с мъниста, която Мерилин носи, когато изпява „Happy Birthday“ на президента Джон Кенеди, е продадена през 1999 г. за 820 000 британски лири, а след това отново сменя собственика си през 2016 г. за 4,8 милиона долара.

Плажна фотосесия на Мерилин Монро - на търг

Междувременно емблематичната бяла рокля на Мерилин от филма The Seven Year Itch, закупена от Деби Рейнълдс за 200 долара през 1971 г., е продадена за 4,6 милиона долара през 2011 г.

Remembering Marilyn Monroe (1926 ‑ 1962) on her birthday! pic.twitter.com/PgJfajSkmJ — cinesthetic. (@TheCinesthetic) May 31, 2026

През живота си Мерилин е имала много кучета

Последното от тях е малтийски териер, подарен ѝ от Франк Синатра, когото тя нарича Маф (съкратено от Mafia Honey). На търг на Christie’s през 1999 г. две полароидни снимки на Маф са продадени за 220 000 британски лири.

Мерилин оставя 75% от наследството си на семейство Страсбърг

В крайна сметка този дял преминава към Анна Страсбърг, третата съпруга на Лий Страсбърг.

Детска терапевтична клиника в Лондон получава част от нейното наследство

Anna Freud Centre, клиника за детска терапия в квартал Хампстед, Северен Лондон, получава останалите 25% от наследството на Мерилин Монро. Този дял е предоставен на центъра от д-р Мариан Крис, една от терапевтките на Мерилин и първоначален бенефициент по завещанието ѝ. През 1983 г. Анна Страсбърг прави неуспешен опит да изкупи дела на центъра.

Разпространиха невиждани снимки на бременната Мерилин Монро (ГАЛЕРИЯ)

Омъжва се на 16 години

Преди браковете си с Джо ДиМаджо и Артър Милър, Мерилин е омъжена за Джеймс Дохърти. Тя е едва на 16 години, когато двамата сключват брак. По-късно Дохърти става детектив в полицейското управление на Лос Анджелис, а втората му съпруга му забранява да гледа който и да е филм на Мерилин.

Никога не е била номинирана за награда „Оскар“

On the 100th anniversary of her birth this is Marilyn Monroe singing Diamonds Are A Girl’s Best Friend from Gentlemen Prefer Blondes (1953) pic.twitter.com/zmUtAQg64r — John Pitchford🌹💙 (@Johnnypapa64) June 1, 2026

Наричат я „Най-рекламираното момиче в света“

Това отличие ѝ е присъдено от Асоциацията на рекламодателите на Запада през 1953 г.

Тя има две пластични операции

През 1950 г. нейният агент плаща за две пластични операции: ринопластика на върха на носа (корекция на меките хрущяли в края на носа) и поставяне на имплант в брадичката.

Била е сред ранните почитатели на йогата

Неин учител е Индра Деви – шведско-руска звезда от боливудското кино, която е преподавала йога и на Грета Гарбо.

Помага за кариерата на Ела Фицджералд

Намесата на Мерилин осигурява на Ел Фицджералд първия ѝ голям ангажимент в нощен клуб в Лос Анджелис. През 1955 г. расовата сегрегация все още е в сила, но Мерилин убеждава ръководството да позволи на Фицджералд да пее, като обещава, че ще седи на първия ред всяка вечер в продължение на седмица.

Мерилин е втората жена, оглавила собствена продуцентска компания

Първата е Мери Пикфорд.

Candle In The Wind 🎩🪄



Happy Heavenly 100th Birthday to the legendary, iconic Marilyn Monroe, born June 1st, 1926. 🎂🎂🎂



A timeless star whose beauty, talent, and mystique continue to captivate generations.



A Small Tribute to a Great Talent 🕯️🕯️#MarilynMonroe🌹🌹🌹 pic.twitter.com/pbhzxSA37w — Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) June 1, 2026

Мерилин е била обсебена от Кларк Гейбъл

Той e е неин партньор във филма The Misfits. Когато е била малко момиче, Мерилин мечтаела той да е нейният баща. След смъртта му тя споделя, че е плакала два дни.

Предпочитала е да бъде гола

Сред жените, работещи в студията – гардеробиерки, фризьорки и гримьорки – тя често се движела без дрехи. Давала е интервюта гола и често излизала навън, без да носи нищо под черното норково палто, подарено ѝ от Джо ДиМаджо.

Жените - еталон за красота, през последните 100 години (ГАЛЕРИЯ)

Писателите са я обожавали

Жан-Пол Сартър искал тя да изиграе ролята на истерична пациентка във филма „Фройд“, за който е написал първия вариант на сценария. А Труман Капоти e я е смятал за първи избор за ролята на Холи Голайтли във "Закуска в Тифани".

Смъртта ѝ е определена като „вероятно самоубийство“

Токсикологичните изследвания обаче са извършени само върху черния ѝ дроб. Когато заместник-съдебният лекар се опитва да получи останалите органи за допълнителни тестове, му е съобщено, че те са били унищожени.

Вероника Хамел купува къщата на Мерилин

Актрисата Veronica Hamel купува дома на Мерилин в Брентууд през 1972 г. Тя твърди, че по време на ремонта е открила обширна система за подслушване.

Героят на Мерилин е Ейбрахам Линкълн

„Четях всичко, което можех да намеря за него“, пише тя в автобиографията си „My Story“. и.“

По време на смъртта си е чела „Да убиеш присмехулник“

Освен това е чела и „Captain Newman MD“ – роман на Лио Ростен, базиран на живота на нейния психиатър Ralph Greenson.

Двама мъже са заявили на смъртния си одър, че са нейни бащи

Единият е С. Стенли Гифорд, когото и Мерилин, и майка ѝ смятат за неин баща, но който отказва да се срещне с нея приживе. Другият е Едуард Мортенсън, който е бил женен за майка ѝ по време на раждането ѝ и чието фамилно име (изписано погрешно) фигурира в акта ѝ за раждане. ДНК тестове през 2022 г. доказват, че именно Гифорд е биологичният баща на Мерилин Монро.

🎉Marilyn Monroe was born on June 1, 1926 pic.twitter.com/B7UntcEXxo — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) June 1, 2026

Била е спортна натура

Като млада омъжена жена на остров Каталина в началото на 40-те години тя тренира вдигане на тежести с бивш олимпийски шампион на име Хауърд Корингтън. По-късно практикува тандемен сърф с приятеля си Томи Зан, като балансира върху раменете му, докато двамата се носят по вълните.

Била е продуцент

Компанията Marilyn Monroe Productions, която създава през 1955 г. заедно с фотографа Милтън Грийн, продуцира само един филм – „Принцът и танцьорката“.

Как е изглеждала Норма преди да се превърне в Мерилин Монро? (ГАЛЕРИЯ)

Много от приятелите ѝ са вярвали, че е била убита

Сред потенциалните заподозрени според различни теории са Робърт Кенеди, с когото е имала връзка, Джон Ф. Кенеди, също свързван с нея, мафиотът Сам Джакана, както и ФБР, ЦРУ и нейният психиатър Ралф Грийнсън.

Често не се появявала на снимачната площадка

По време на снимките на Let's Make Love през 1960 г. отсъствията на Мерилин удължават снимачния процес с 28 дни и увеличават бюджета с 1 милион долара.

Открита е за шоубизнеса, докато работи във фабрика

Кариерата ѝ пред камерата започва, след като фотограф на име Дейвид Коновър я забелязва на поточната линия във фабриката за боеприпаси Radioplane.

Смята се, че Артър Милър е написал пиеса за брака им

Пиесата After the Fall обикновено се възприема като слабо прикрито отражение на брака на Милър с Мерилин.

Мечтаела е да изиграе Грушенка в „Братя Карамазови“

Когато се среща с Никита Хрушчов, двамата обсъждат романа "Братя Карамазови", а Мерилин мечтае да участва във филмова адаптация на книгата.

Legends and icons never die...



“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”



“Most importantly, keep smiling. Because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.”



— Marilyn Monroe (1926 - 1962) pic.twitter.com/TE52xx0piK — 🅢🅤🅚🅤🅡🅢🅐🅛 🅡🅞🅒🅚 (@SukursalRock) June 1, 2026

Притежавала е само един собствен дом

Това е къщата на адрес 12305 Fifth Helena Drive в Брентууд. Именно в този дом тя умира.

Редактор: Цветина Петрова