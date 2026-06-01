Собственици на имоти в "незаконния град" край Златни пясъци се събраха на среща в понеделник, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора - украинската група "Куб". В петък трима нейни представители бяха задържани, а ден по-късно - освободени.

Пред камерата на NOVA хора, закупили имоти в комплекса, разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те обсъждат какви действия да предприемат оттук нататък.

Сред собствениците на имоти има и български, и украински граждани, някои живеят в различни части на страната, а други в чужбина.

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Александър Александров, който е собственик на един от имотите, каза, че към момента няма никакво развитие по въпроса, няма издадени актове за незаконен строеж или за събаряне на сградите. Той посочи, че строителите ще ангажират адвокати, които да защитят интересите на собствениците на имоти. Самите собственици също ще търсят правата си с колективен иск, а също така ще подготвят и петиция до кмета.

Стефан Железов, който също е собственик, обясни, че сметките за ток и вода се плащат чрез „Куб”. Той каза също, че вече две години плаща данък "Недвижими имоти" и такса "Битови отпадъци" на Община Варна.

На място пристигнаха служители на Пето районно управление във Варна, както и на регионалната дирекция по горите. Също така дойде и Глеб Великсар - управител на комплекса, за когото собствениците твърдят, че са били във връзка при закупуване на имотите. Той отрече да е служител на "Куб" и да знае къде е Олег Невзоров.

