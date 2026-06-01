Изобщо не ми е ясно каква реформа се планира в сферата на културата. Интересно е какви щатни бройки ще бъдат премахвани и откъде – театър, филхармония? Това са много различни неща. Това каза актьорът Александър Сано в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS

Музикантът д-р Венцислав Мицов също смята, че не е станало ясно откъде ще бъдат съкращавани тези бройки. Той е на мнение, че информацията за орязване на бюджета в културата умишлено се пуска, за да „напипа какви са настроенията”.

Мицов каза, че до него е достигнала информация, че по време на управлението на кабинета „Желязков” и Мариян Бачев като министър на културата, от министерството са „били изгонени около 50 човека и служебният министър е заварил министерство, в което не е имало кой да управлява ситуацията”. Той обясни, че е имало случаи, при които хора, спечелили финансиране по Национален фонд култура, започнали са проекта си, взели са авансово пари, но не са получили останалата част от средствата. „Това е лошо управление, тези пари трябва да ги има, защото са спечелени. Някой в Министерството на културата не си е свършил работата”, допълни още музикантът. Мицов подчерта, че по времето на служебния министър Найден Тодоров е започнало разплащането на тези пари, „но хората бяха пред фалити, почнаха да теглят заеми”. „Нещата са катастрофични, на културата се гледа с досада”, заяви Мицов.

Сано също смята, че на културата се гледа с досада и за съжаление всеки път хората от сферата поставят все едни и същи проблеми, но без да има резултат.

Мицов и Сано бяха категорични, че самият факт, че бюджетът за култура започва с цифрата нула – 0,4%, е достатъчно красноречив.

Мицов смята, че субсидирането на билети е добра инициатива, защото има изяви, за които ако трябва да си платим билетите, те ще струват 200-300 лева. Сано изрази съгласие с тази теза. Според Мицов трябва да има система на субсидиране - в по-малките градове субсидията трябва да бъде по-голяма.

Сано обясни, че частните продуценти не могат да си позволят да направят постановка с много актьори поради финансови причини. Също така допълни, че повечето актьори е свързано и с по-високи билети, които са непосилни за много хора. Актьорът поясни още, че повечето пътуващи постановки са точно от частния сектор. Мицов каза, че държавните театри няма как да пътуват, защото нямат пари за път и режийни разходи.

Музикантът смята, че трябва да се обърне внимание на младите артисти, а също така да бъде написана стратегията за развитие на културата. Сано е на мнение, че докато у политиците не се появи "някакво ниво на срам" заради отношението към културата, която е на "дъното" - нещата няма да се променят.

"Културата може да носи икономическа придадена стойност", каза Мицов и даде пример с DARA, която спечели "Евровизия". Сано също каза, че с домакинството на страната ни на музикалния конкурс, около 200 милиона евро ще влязат в държавата. И двамата бяха категорични, че у нас няма зала, подходяща за голям концерт.

