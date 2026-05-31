Голям пожар в цех за преработка на пластмаса край Стара Загора (СНИМКИ)
Властите и огнеборците реагираха бързо, за да предотвратят разрастването на огъня към съседни обекти
В събота следобед избухна голям пожар в цех за преработка на пластмаса, намиращ се в близост до Стара Загора, при който изгоряха хиляди тонове пластмаса. „Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По негови думи измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол.
Пожарът е изцяло овладян, но на мястото на инцидента са нанесени сериозни щети, сред които изгорели машини и сортировъчна линия. В борбата с огъня са се включили осем екипа на пожарната, чиято бърза реакция е предотвратила разрастването на стихията към съседни производствени бази, автокъщи и автоморги. Огромният облак от черен дим се е виждал на километри разстояние, включително от Чирпан и Казанлък.
Ситуацията на мястото на произшествието е била изключително тежка. Директорът на ПБЗН Стара Загора старши комисар Стоян Колев обясни, че старанието на екипите е било да не се допусне разпространение на огъня. Той допълни, че ситуацията е била тежка и от гледна точка на ниското налягане на хидратната система, което е наложило допълнителното извозване на вода.
В рамките на половин час на място е осигурен и багер от съседна база, с който е направена просека за разделяне на терена.
Служителите на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението са работили през цялата нощ. Очаква се в близките часове ситуацията да бъде окончателно разрешена. Въпреки силния вятър, който е създал сериозни проблеми на пожарникарите, най-важната новина остава, че няма обгазяване в региона.
