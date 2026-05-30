Нова ера в обучението на нашите деца. След изкуствения интелект, все повече в класните стаи у нас навлиза и невронауката. Това е иновативен метод за спряване с лесно разсейващото се дигитално поколение. Методът стимулира концентрацията и паметта и кара децата да мислят, а не да наизустяват факти. По тази начин вече се учи в 18 детски градини в страната. Една от тях е във Варна.

Децата от група “Сговорна весела дружина” на детска градина “Маргаритка” в кв. "Владиславово" във Варна показват нагледно как учат, докато играят. Програмата “Невронаука” се базира на над 20 годишни изследвания на учените от университета в Гренада. Фокусът е върху децата между 3 и 5 години - точно тази възраст, в която мозъкът е най-гъвкав и се учи на концентрация.

Щом гонгът удари, децата знаят, че урокът започва. Например учат как да подреждат ежедневните си задачи след ставане от сън. - оправяне на леглото, обличане, закуска. Самите те знаят, че така тренират мозъка си.



Бързите звуци, ярките цветове и рязко сменящите се картини са "враг" на мозъка. Затова и задачата на учителите е да припомнят, че знанието трябва да се усвоява с всички сетива. Пролетка Пантелеева, която е старши учител, казва: "Децата трябва да гледат с очите, да слушат с ушите и да мислят, за да имат "супер мозък". Обяснихме им също и за невроните, те знаят какво означава това и се стараят всеки път да печелят неврони, което изключително много ги забавлява".

Когато растеш със сръхстимулация на мозъка, способността да се фокусираш се превръща в рядко, но ценно умение, казват учителите. Панталеева допълва: "Масово децата са с устройства в ръцете от много ранна детска възраст. Точно такъв тип програма би могла да им помогне да бъдат по-концентрирани и да взимат правилните решения, защото от това зависи бъдещето им развитие".



Учените са категорични - това е поколение, което получава и обработва информация със скорост, каквато никое друго поколение не може.



Д-р Джоан Пол Позуелос, който е невроучен от Университета в Гренада, казва: "Видяхте, че децата първо научиха нещата през екрана, в дигитален формат, който им е по-познат, а след това започнаха да транформират тези знания на практика върху лист хартия чрез ръцете си".



Обект на изследванията са деца на 3,4 и 5 години - точно преди да влязат в училище. Изследователят посочва: "Това е най-точната възраст, през която тези умения да бъдат усвоени. Мозъкът тогава е най-пластичен и ако правим упражненията с децата, се формират изпълнителните функции и се филтрират разсейващите фактори".

Над 600 деца вече учат чрез невронаука, а десетки детски градини са заявили желание също да я прилагат.



Никол Дачева от Център за творческо развитие казва: "Като учител с опит в детска градина намирам програмата за много полезна. Тя е едно много добро начало и много добър метод, който може да се използва при работата с децата, защото само чрез няколко сесии веднага се наблюдава техният прогрес".

И още - програмата помага на малките ученици да се справят по-добре със стреса и да развият по-голяма самостоятелност в процеса на учене.

