В света на дигиталните стимули едни от най-ценните ресурси на бъдещето са концентрацията и саморегулацията. В предаването „Социална мрежа” Валентина Венкова от Центъра за творческо обучение и Илонка Горанова, директор на ЧДГ „Доверие”, разказаха как методите на невронауката помагат на децата да изграждат устойчивост към стрес и емоционална интелигентност.

► Критичният период за развитие

Експертите подчертаха, че периодът между 0 и 6 години е ключов, тъй като тогава мозъкът на детето се оформя най-бурно. „Това е така нареченият прозорец, ключовият период за развитието на тези функции. Мозъкът е много пластичен и това може да се развива и по-нататък, но този период е основополагащ”, обясни Валентина Венкова.

Според Илонка Горанова днешното поколение е различно от това преди 20 години. „Поколението преди имаше много по-висок праг на скуката и в скуката се раждаха уникални неща, които децата сътворяваха. Сега децата са подложени на много външни влияния, на първо място дигиталната среда и екраните”, посочи тя.

► Ролята на играта и сетива

Основният съвет към родителите и учителите е децата да стоят по-далеч от екраните в ранния период на развитие. „Играта е основният път и основното средство децата да растат здрави, да растат щастливи и да растат осъзнати”, заяви Горанова.

Тя допълни, че за да бъде едно знание трайно, то задължително трябва да премине през повече сетива. „Когато детето сътвори нещо с ръцете си, когато го пипне, когато го преживее и го сподели с останалите, това знание вече е устойчиво”, обясни директорът на детската градина.

► Методът „Neuromindset”

В студиото бе представен подходът „Neuromindset”, разработен в Университета в Гранада. Илонка Горанова сподели впечатленията си от посещението си там, където е видяла как науката влиза в детската градина, без да отнема от „магията на детството”. Методиката включва специфични игри и физически активности, които развиват саморегулацията и инхибиторния контрол – способността на детето да завърши една задача, вместо да се разсейва или да действа под влияние на първични импулси.

► Конференция във Варна

На 14 и 15 май във Варна Центърът за творческо обучение организира конференция, на която ще бъдат представени тези инструменти. Гост-лектор ще бъде невроученият Джоан Поло Позуелос, съосновател на „Neuromindset”. На събитието българските учители и директори ще могат да се запознаят с методиката чрез практически примери и упражнения, приложими в ранното образование.

