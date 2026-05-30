Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран, макар че двете страни все още имат различия по съществени въпроси в основата на конфликта. Това съобщават агенциите „Ройтерс” и „Асошиейтед прес”.

Държавният глава обяви, че в Ситуационната зала на Белия дом ще се проведе среща за „окончателно решение” по споразумението. Очаква се то да удължи с 60 дни постигнатото през април примирие, за да даде възможност на преговарящите да договорят окончателен край на войната.

Тръмп: Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие, Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен

Представител на администрацията във Вашингтон посочи пред „Ройтерс”, че срещата в Ситуационната зала е продължила около два часа, но не уточни дали Тръмп вече е взел решение.

„Президентът Тръмп ще сключи споразумение само ако то е добро за Америка и не прекрачва неговите червени линии. Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие”, заяви източникът от Белия дом.

Високопоставен ирански източник също потвърди пред агенцията, че споразумението е близо, но все още не е одобрено.

Тръмп подчерта по-рано, че Иран ще трябва да отвори Ормузкия проток и да се откаже от капацитета си за създаване на ядрено оръжие – две условия, с които Техеран все още не е съгласен.

„Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен, без такси и за неограничен трафик в двете посоки”, написа президентът на САЩ в публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл”.

В отговор иранската агенция „Фарс” цитира свои източници, според които коментарите на Тръмп са „опит да се представи изфабрикувана победа”.

Високопоставен източник от Техеран, пожелал анонимност, посочи, че потенциалната сделка не обхваща никакви ядрени въпроси. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пък заяви пред държавната телевизия, че решенията за управлението на Ормузкия проток трябва да се вземат съвместно от Иран и Оман.

Агенция „Фарс” предаде, че протокът ще бъде отворен съгласно условията на Техеран едва след като САЩ вдигнат блокадата си срещу иранските кораби. Според медията споразумението ще деблокира и 12 млрд. долара замразени ирански активи.

Междувременно цените на петрола спаднаха, а борсовите индекси се повишиха след новината за възможното сключване на споразумение, отбелязва „Ройтерс”.

Редактор: Мария Барабашка