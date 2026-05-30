Как страна от бившия социалистически лагер може да се мери с Дубай по ръст на богатството
История от чужбина, която си струва да чуете – каква е рецептата за успешна икономика. В търсене на отговорите журналистът Йордан Бързаков и операторът Росен Илиев тръгват към Полша, която експертите вече наричат икономическото чудо на Европа. Само за две поколения типичното усещане за Източна Европа изчезва от улиците на Варшава. В това са категорични и местните, и туристите. Офиси на големи международни компании и проспериращ местен бизнес навсякъде в полската столица вече са доказателство, че страната е сред най-бързо развиващите се икономики на континента.
Тази динамика привлича хора от цяла Европа. Сред тях е и Христо Ганов – 31-годишен българин, който преди три години решава да остави живота си в България и да започне отначало тук. „Когато има толкова много възможности да се развиваш и няма абсолютно никаква спирачка, хората започват да изграждат собственото си самочувствие и се опитват да градят върху него”, споделя сънародникът ни.
Предвидимост и сигурност ли е рецептата за успеха на Полша и откъде започва промяната? Числата показват, че през 1990 година брутният вътрешен продукт на страната надвишава двойно българския. Като съотношение спрямо броя на населението, тогава числата у нас изглеждат дори по-благоприятно. Но ето че по-късно, при влизането на двете държави в Европейския съюз – съответно през 2004 г. и 2007 г., разликата между двете икономики се е увеличила до шест пъти, а през 2026 г. вече ще бъде десетократна.
Полската икономика е силно диверсифицирана. Исторически сме виждали, че когато един сектор изпада в криза, други успяват да компенсират и да поемат тежестта. Големият скок започва през 2004 година, когато страната става член на Европейския съюз. Оттогава до днес Полша е шампион по усвояване на европейски средства, при това изключително ефективно.
