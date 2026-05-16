Опити за самоубийство, разбити семейства, тежък психологически тормоз и материални загуби за десетки хиляди евро. Това са само малка част от травмите, с които живеят пострадалите от тайно общество, което продължава да набира последователи у нас - за него разказва разследващият журналист на NOVA Мариета Николаева.

Тайното общество всъщност е общност, която набира последователи с определени способи. Имат духовна академия, седалище, организират семинари. Мотивирали са своите последователи да закупуват и къщи, близо до техния кампус, който се намира в Централна България. Сигналът е подаден от Албена Рашкова, на която Николаева благодари за смелостта да разкаже своята толкова тежка история. Албена напуска общността и почти стига до самоубийство.

Анализ по случая с тайното общество е направил психологът д-р Тодор Тодоров, той посочва, че в този случай става дума за секта.

Екипът на NOVA влезе под прикритие на един от семинарите на въпросното общество. Двоен билет струва на промоционална цена 260 евро, а залата е била пълна. По време на семираните се говори за различни философски течения, психологически методи, принципи от квантовата физика, прилага се регресия, която повече прилича на сугестия. Участниците в това общество са с разбита психика, те дават материални облаги на тартора на организацията, има призиви за дарения, разказа журналистът на NOVA.

Мариета Николаева призова ДАНС да разследва тази общност.

Това не е класическа престъпна схема с принуда и с типичен криминален почерк. По-скоро е ментално престъпление. Игра с умовете на хора. Възползване от момент, в който те са загубили себе си. Албена първа търси екипът на NOVA, дни след трагедията „Петрохан - Околчица“. Казва, че говори, за да предпази други.

"Вече две години се лекувам, и познавам още семейства, които са в същото положение след преживяното в когиталност, то е духовна академия, но аз го наричам секта, след това което преживях", казва тя.

Попада на това общество в интернет и с интерес гледа всички техни видеа. Записва се в духовната им академия. Постепенно се сближава с тях, запознава се с тях на живо и след покана става доброволец. С охота се заема като графичен дизайнер да прави филми и сайтове за тях.

"Около 5-6 месеца се занимавах само с тях, отнеха ми цялото свободно време и по този начин се получи сближаване, държаха се много мило, но в същото време ме обсебиха. Аз не го усетих като обсебване, а се почувствах значима”, разказва тя.

Все повече се сближават и тя се заема и с други дейности в кампуса.

"Когато ме поканиха в техния кампус, аз отидох да им помагам. Харесах си една срещу кампуса. Стоях седмица, като започнаха целодневно да ме мотивират да купя къщата. Казваха колко е хубаво да бъдем едно общество, на мен тази идея много ми хареса. Мъжът ми обаче не харесваше тях. Направих това зад гърба му – изтеглих креди", разказва жената.

С кредита купува къща и започват ремонт. Под постоянния надзор на гуруто Ивомир и неговата половинка.

"От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен - колко съм некадърна, каква съм лигла. Липсваха ни сън, храна, бяхме дехидратирани и по цял ден слушахме колко сме зле.Това се повтаряше, засилваше се силата на вербалната агресия към нас. Психотромозът беше най-вече от Ивомир. Всичко това беше доброволно. Затова казвах, че това е като влюбването, имах го на пиедестал и вярвах, че го правя от любов, а мъжът ми казваше – Но той те обижда, а аз го убеждавах, че той го прави от любов”, казва Албена. И допълва, че Ивомир се е опитвал да скара нея и съпругът й.

Изтощени и изнервени, двамата даряват къщата на фондацията на Ивомир и бягат от селото.

"След като напуснах тази общност, потърсих медицинска общност. Той ми беше внушил, че не трябва да живея. Като се прибрах не можех да се търпя, исках да се самоубия. Молех се на мъжа ми да ми прости, ако намеря начин да се самоубия, защото се чувствам много зле, исках да вляза в лечебно заведение", казва още Албена.

Психологът Тодор Тодоров обяснява, че това общество "обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят, да се облагодетелстват емоционално или материално от всички тези заблудени души. Да, за мен това в своята същност представлява секта".

