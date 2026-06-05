Средната цена на дизеловото гориво на дребно в страната се е понижила с 1 евроцент вчера в сравнение с предходния ден, като е продължила низходящия си ход за четвърти пореден ден, показват данните на Националната агенция по приходите.

Средната цена на дизела по българските бензиностанции е спаднала до 1,63 евро за литър, което е най-ниско ценово равнище от 27 март.

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Цената на бензина на дребно у нас също е била по-ниска вчера – 1,52 евро за литър, като последно стойността му е била на това ниво на 19 май.

За сравнение, в началото на американско-израелския конфликт срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, довели до рязко поскъпване на суровия петрол, на 28 февруари бензинът на дребно в България е струвал 1,23 евро за литър, а дизелът – 1,27 евро за литър.

Редактор: Цвета Лазаркова