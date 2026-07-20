Шестима мъже на възраст между 19 и 26 години са пострадали при побой, за който по първоначални данни са отговорни служители на охранителната фирма, обслужваща заведение в Созопол.

Инцидентът е станал около 04:15 часа на 18 юли, когато в Районното управление в Созопол е получен сигнал за сбиване в близост до заведението. По информация на пострадалите те са били нападнати и удряни от служители на охранителната фирма, ангажирана с охраната на обекта.

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Полицейските служители са задържали за срок до 24 часа трима мъже, заподозрени в съпричастност към побоя – 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово.

По случая е образувано бързо производство, като разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.