Деветима са арестувани във връзка със скандал и побой в квартал „Хумни дол“ в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за напрежение е подаден на телефон 112 в неделя около 19:15 часа. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили група хора, участващи в разгорещен спор и отправящи взаимни закани.

Задържаха четирима младежи за побой на мъж в Перник

При последвалата проверка е изяснено, че пряк физически конфликт е имало между шестима души. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които овладели ситуацията и възстановили обществения ред.

При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, който е настанен за лечение в МБАЛ „Рахила Ангелова“ със съмнения за фрактура на черепа. По информация на медиците няма опасност за живота му.

След скандал: Задържаха 17-годишен, ударил непознат на улицата

В рамките на разследването са задържани девет души на възраст между 19 и 55 години. Предстои да бъде изяснена ролята на всеки от тях и степента на съпричастност към случилото се. По първоначални данни голяма част от присъствалите са били под въздействието на алкохол.

Редактор: Цветина Петкова