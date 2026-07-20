Снимка: Стопкадър
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След последния съдийски сигнал центърът на испанската столица избухна в аплодисменти
Милиони испанци ликуват след футболния фурор на Мондиала. Улиците в големите градове бяха изпълнени с фенове, които празнуваха втората световна титла на националния отбор.
Въпреки предстоящия работен ден, центърът на Мадрид остана пълен до ранните часове. Празненствата започнаха още преди мача. Хиляди гледаха финала на гигантски екрани във фен зоните, а баровете бяха препълнени.
Футболни страсти на финала: Испания покори света след 104 мача и 48 отбора
След последния съдийски сигнал центърът на испанската столица избухна в аплодисменти. Феновете танцуваха, прегръщаха се, палеха факли и фойерверки. По улиците отекваше и популярното скандиране: „Аз съм испанец“.Редактор: Дарина Методиева
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