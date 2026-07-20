Испания е новият световен шампион по футбол. Иберийците триумфираха над Аржентина с 1:0 извън редовното време в епична битка на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Въпреки политическите скандали и космическите цени на билетите, Мондиал 2026 ще бъде запомнен с перфектна организация и доминиращата игра на новите носители на титлата.

Емоциите след последния съдийски сигнал бяха в двете крайности. От една страна, испанската радост заля улиците на Ню Йорк, а от друга – тъгата на хилядите аржентински привърженици, които се надяваха да видят последен триумф на своя идол.

Футболът има нов крал: Испания детронира Аржентина и грабна титлата на Мондиал 2026

„Усещането да бъдеш на такова събитие на живо е просто изумително. Със сигурност испанците ликуваха много след този двубой. Видях се и с много аржентински фенове, които бяха едновременно и тъжни, и щастливи, че все пак отборът им стигна до този финален сблъсък, за да изпрати голямата си легенда Лионел Меси подобаващо. Не успяха да го спечелят, жалко за тях”, коментира в ефира на „Здравей, България” кореспондентът на NOVA в САЩ Денил Селимински.

По думите му, въпреки емоциите около Меси, титлата напълно заслужено отива в Европа. „По-добрият отбор спечели. Представянето на Испания, особено след груповата фаза, наистина бе безпощадно. Няма човек, който разбира от футбол, който да е на различно мнение, защото испанците показаха доминиращ футбол”, категоричен бе журналистът.

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще остане в историята със счупването на множество рекорди, но не премина и без политически скандали.

Въпреки тези спънки и огромния мащаб на турнира – 104 мача в три държави, организацията е била на изключително високо ниво. Най-голямата изненада за феновете обаче се оказаха цените на пропуските. „Най-евтиният билет за двубой изобщо на първенството започваше от 1500 долара нагоре. Мен лично ме изненада, че стадионите бяха пълни до краен предел на абсолютно всеки един двубой. Явно не е луд този, който яде баницата. Щом са били пълни стадионите дори на тези цени, значи Мондиалът си е заслужавал”, добави кореспондентът.

► Как испанците посрещнаха победата на Мондиала

След победата на Мондиала Испания е най-горещата точка на света. „В цялата страна имаше екрани, където се излъчва мача, а еуфорията беше голяма. Голямата емоция започна още от обяд”, разказа треньорът по футбол на български отбор в Мадрид Румен Лазаров.

По негови думи испанският отбор е играл на по-високо ниво, а победата е напълно засужена. „Звездите ще бъдат приети в Мадрид, когато си дойдат, а площадите ще бъдат пълни. Кралят на Испания и правителството ще участавт в церемонията”, добави треньорът.

► Буенос Айрес празнува въпреки загубата

Въпреки че не успяха да вдигнат световната купа, аржентинците посрещат националите си като герои. Днешният понеделник е обявен за неработен ден в южноамериканската държава, за да могат хилядите привърженици да си отдъхнат след емоциите и да се включат в шествието на отбора.

„Аржентина празнува на Обелиска на най-широкия булевард в света. Още от обяд се събират хора, облечени с фланелки на националния отбор, с шапки и пищялки, за да гледат мача. Бяха се събрали хиляди фенове. След като завърши мачът, те продължиха да празнуват, защото Аржентина се представи достойно. Вярно, загуби на финала, но стигна до него, което беше достойно представяне”, разказа Ружка Николова, българка, която живее и работи като журналист в Буенос Айрес.

Тя обясни, че днес играчите ще преминат с огромно шествие от летището до президентския дворец, каквато е традицията след всяко световно първенство.

„Испания игра по-добре, което е вярно, е вярно. Но все пак Аржентина продължи достойно до края”, посочи Николова, но като истински привърженик не скри съжалението си от липсата на родно участие: „За съжаление, България не участваше. Но първенството мина добре, имаше интересни мачове”.

► Световното първенство – повече от футбол: Туризъм, рекорди и незабравими истории извън терена

Световното първенство по футбол остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорта. Освен за футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури.

Шампионатът е донесъл значителни приходи както за ФИФА, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара.

Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Наред с футболните емоции, форумът беше съпътстван и от политически теми. Обществено внимание предизвикаха отношението към иранските спортисти, миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп, както и коментарите за евентуално политическо влияние върху решенията на ФИФА.

Въпреки противоречията, атмосферата около шампионата създаде възможност милиони фенове да опознаят по-добре Съединените щати.

Сред приятните изненади на първенството репортерът открои и представянето на дебютанта Кабо Верде, който остави силни впечатления с изявите си. Въпреки че не достигна до финала, отборът се превърна в една от приятните изненади на турнира.

Въпреки високите цени на билетите, които ограничиха достъпа на част от привържениците до стадионите, милиони зрители по света проследиха срещите пред телевизионните екрани. А световното първенство за пореден път показа, че е много повече от футбол – то е глобално събитие, което обединява хора, култури и истории.

► Равносметката: Футболът победи алгоритмите и комерсиализацията

Мондиал 2026 със сигурност ще остане в историята не само с разширения си формат от 48 отбора, но и със сериозната комерсиализация и опитите играта да бъде адаптирана за социалните мрежи. Въпреки това най-великият спорт успя да запази своята същност.

„Този Мондиал ще остане в историята с редица фактори. Но все още оптимистът в мен, футболният романтик, си мисли, че футболът успя да победи всичко останало. Видяхме много качествен футбол, но той много трудно успяваше да си проправи път към изконните ценности на този велик спорт. Причината е, че ФИФА вече не прави световното първенство за феновете, а го прави за алгоритъма на социалните мрежи и за индустриални и икономически цели”, коментира спортният журналист Деян Веселинов.

Като пример за тази тенденция той посочи типично американските елементи, вкарани в турнира – като почивките за хидратация във всеки мач и музикалните шоу програми на полувремето в стил „Супербоул”, които отдалечават първенството от футболната романтика.

Въпреки това Веселинов е категоричен, че купата отива в правилните ръце. „Най-добрият отбор спечели. Аржентина се опита да излъже футбола през цялото си участие и въпреки гения на Лионел Меси и огромния потенциал на други играчи, го направиха с цената на изключително грубо и провокативно поведение. В крайна сметка обаче футболът победи, защото най-добрият отбор в света в момента е Испания”, завърши спортният журналист.

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