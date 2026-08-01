УЕФА заявява, че е загубила доверие в ръководството на ФИФА, начело на което стои Джани Инфантино. Причината е, че последиците от отменения спорен инвестиционен план се засилват.

В събота Инфантино заяви, че ФИФА вече няма да продължава с предложението за продажба на дялове в състезанията на управителния орган на частни инвеститори.

УЕФА, която управлява европейския футбол, по-рано гласува за бойкот на световните първенства, ако плановете се осъществят, а други ръководни органи също изразиха несъгласието си. В обширно изявление в събота УЕФА съобщи, че приветства решението за оттегляне на плана, описвайки го като „победа за целия футбол“. В него имаше и обвинения към Инфантино, че не е изпълнил обещанията си.

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„Настоящото ръководство на ФИФА не само загуби доверието на УЕФА, но и на много други членове на футболното семейство“, се казва в изявлението.

Когато Джани Инфантино поиска доверието и гласовете на асоциациите-членки на ФИФА, за да го изберат за президент през 2016 г., той каза: „Разбира се, че трябва да работим прозрачно". Инфантино заяви пред събралите се заинтересовани страни: „Парите на ФИФА са ваши пари. Това не са пари на президента на ФИФА. Вие сте националните асоциации и парите на ФИФА трябва да служат за развитието на футбола, а не за нищо друго".

„И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна", пишат още от УЕФА.

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По-рано през седмицата две други големи конфедерации и висши фигури, близки до Инфантино, се обявиха срещу плановете.

„Това е победа за целия мач. Но това не трябва да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва", пише още в изявлението на УЕФА.

Редактор: Цветина Петрова