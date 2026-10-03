Снимка: БГНЕС/ Видео:БГНЕС
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Трима работници пострадаха, след като клон падна върху тях във Варна (СНИМКИ)
Въздушна линейка е откарала двама пострадали в болница
Тежък инцидент затвори АМ "Тракия" в района между Нова Загора и Ямбол.
Тир скъса мантинела и удари две коли в насрещното на "Тракия", има жертва (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Катастрофа край Сливен взе жертва, а двама души са тежко ранени. Инцидентът е станал на 267-ия километър на скоростния път в платното в посока към Бургас.
Снимка: БГНЕС
По първоначална информация тир е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката.
Снимка: БГНЕС
Въздушна линейка е откарала пострадалите в болница.Редактор: Станимира Шикова
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