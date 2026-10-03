Тежък инцидент затвори АМ "Тракия" в района между Нова Загора и Ямбол.

Тир скъса мантинела и удари две коли в насрещното на "Тракия", има жертва (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Катастрофа край Сливен взе жертва, а двама души са тежко ранени. Инцидентът е станал на 267-ия километър на скоростния път в платното в посока към Бургас.

Снимка: БГНЕС

По първоначална информация тир е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката.

Снимка: БГНЕС

Въздушна линейка е откарала пострадалите в болница.

Редактор: Станимира Шикова