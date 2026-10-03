На тези избори ще покажем, че „Възраждане” се завръща на политическия терен и ще постигнем по-висок резултат от последните парламентарни избори. Хората виждат, че тези, на които са дали доверието си, не го оправдават и ще се върнат към оригиналното. Това заяви в „Събуди се” кандидатът за вицепрезидент на партията Петър Волгин.

По думите му е необходимо президентската институция да има повече правомощия. „По тази логика вицепрезидентът също трябва да има повече функции. Надявам се да има сериозен разговор в тази посока”, каза той. Волгин обясни, че в предизборната си кампания те залагат върху посланията си, които да стигнат до хората и да покажат, че има различен избор.

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„Възраждане” прави това, което е залегнало в нейната програма като идеология. В даден момент може да съвпадне с политиката на Русия, в друг момент с тази на САЩ или на Брюксел. Винаги прави това, което е обещавала”, допълни той.

„На последните избори победиха идеите на партията, защото голяма част от идеологията и посланията на „Прогресивна България” бяха едно към едно с тези на „Възраждане”. Хората търсиха новото. Винаги новото е по-привлекателно, но когато то дойде на власт и видиш, че се държи различно от обещаното, е нормално хората да ревизират своя вот на следващи избори”, допълни Волгин.

„Те взеха идеите, но не направиха нищо, за да ги реализират. Те правят същите неща като останалите правителства – казва се едно у нас, а в чужбина – друго. Подписват се декларации, които не носят нищо добро за никого”, смята кандидатът за вицепрезидент.

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Волгин коментира и завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Той уточни, че е това действие е много важно за страната ни, защото почти няма български владетели, чиито останки да са тук. „Самуил е един най-великите български владетели, защото освен, че е помогнал на страната ни, той има и трагична история. Това показва връзката между владетел и народ – един владетел да се вълнува от тях”, заяви той.

Той коментира и протеста на „Възраждане” за запазване на Паметника на Шипка и срещу неговото реставриране. „Чували сме как едно правителство казва, че ще направи нещо, за да бъде по-добре. Обикновено не става прекрасно, а става по-лошо. Той трябва да бъде ремонтиран, но въпросът е дали да се прави точно сега в навечерието на 150-тата годишнина от Освобождението. Пример е Паметника на Съветската армия, за когото беше обещано, че ще остане в музей”, казва той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев