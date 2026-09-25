Има известна неравнопоставеност в кампанията, защото Илияна Йотова е кандидат за президент, заемайки в момента същия пост, и в този смисъл има целия потенциал на тази институционална роля. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS медийният експерт доц. Георги Лозанов, член на Инициативния комитет „Гюров-Кандев“.

„Нейното говорене е форма на убеждаваща комуникация за следващо гласуване. Действията на г-жа Йотова имат двоен адрес – веднъж във връзка с изпълнението на президентските правомощия и втори път – с агитация. Но това е като природно явление, няма какво да направим“, посочи доц. Лозанов.

Според него разграничаването на Йотова от декларацията срещу Русия на сесията на ООН е не само форма на агитация, а е и заемане на позиция – „налагащ се проруски евроскептицизъм“. „В случая с тази декларация нямаше никаква нужда от такова разграничение, ако целта не е да се заяви този проруски евроскептицизъм като политика“, категоричен бе медийният експерт.

Необходими са повече професионализъм и контрол в изборния процес, смятат експерти

Треньорът Константин Папазов – Тити, член на Инициативния комитет „Йотова-Вълчев“ каза, че хората и медиите се фокусират върху предизборните кампании, а по-важният фокус би трябвало да бъде, че тези, които обещават различни неща, после не вършат това, което са обещали. „Ясно е, че всеки отива на битка, воден от собственото „аз“, търси пътеката, която най-лесно може да го доведе до успеха и в тази връзка всеки стратегически ход, който предприемат кандидатите за поста президент е тяхна стратегия“, посочи той.

По думите му сега много се коментира дали да бъдем към Европа или към Русия. „Много от тези, които сега ще гласуват, никога не са живели във времето до 1989 г., за да образуват полюси, да чертаят червени линии и да коментират качествата на даден кандидат с неговото минало“, коментира Тити Папазов.

Доц. Георги Лозанов каза, че президентските избори не са прагматични избори, а по-скоро светогледни избори – как се представя България на картата на света. По думите му президентът трябва да е обединител на нацията, но не около себе си, а около определени ценности. „Въпросът е около какви ценности всеки от кандидатите иска да обедини нацията. Едните са европейските ценности, които са демократични ценности, а това значи две неща – върховенство на правото и защита на човешките права. Има и един друг ценностен подход и той е да сме добре с всички, да сме гъвкави“, посочи Лозанов. Според медийния експерт, ако човек иска да живее и да се движи в историята с достойнство, трябва да защити демокрацията, върховенството на правото и човешките права.

Според Тити Папазов е ясно, че няма как двамата кандидати да имат една позиция относно присъствието на България на световната сцена.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова