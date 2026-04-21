След резултатите от вота идва ред на мандатите. Вече е ясно, че най-много депутати влизат от „Прогресивна България” – 131.

В първоначалната подредба на листите на всички партии обаче може да има размествания заради преференциите. Това може да се случи, ако преференциите за определен кандидат на по-ниска позиция са поне 7% от гласовете на листата. Тогава той може да се качи на по-висока позиция.

Вторите по вот от ГЕРБ най-вероятно вкарват 39 депутати. Сред тях обаче няма да има представители от Кърджали, Разград, Търговище и Ямбол. Водач в Кърджали е бившият председател на парламента Цвета Караянчева, но тя води и в Пловдив-област, така че има осигурено място оттам.

ЦИК обявява до четвъртък окончателните резултати от вота

Преференции може да разместят листата в Благоевград. От 22-ро място Стефан Апостолов може да излезе на първа позиция. Синът на кмета на Симитли е подкрепен от над 6800 души и може да измести водача и бивш министър-председател Росен Желязков.

Третите по брой депутати са коалицията ПП-ДБ с 37 банки. Те няма да имат депутати от 10 области. Очакванията са „Демократична България” да има 21 народни представители срещу 16 за „Продължаваме промяната”. Възможни са размествания от преференциите. 23-годишната Анна Бодакова е с шанс да се нареди от 7-мо на второ място, веднага след водача Ивайло Мирчев.

ДПС ще имат 21 депутати. Партията обаче няма да има представители от 14 области, заради което се очаква за първи път от близо 30 години извън парламента да остане Йордан Цонев, който е водач във Варна и Велико Търново, но и в двете области партията няма мандати. Легендата във високия скок Стефка Костадинова, която беше водач в Пловдив-град, също се очаква да не е депутат.

„Възраждане” ще заеме 12 места в залата, но без представители от 19 области.

