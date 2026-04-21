Избори с нов облик: Безпрецедентни акции срещу купения вот, арести, искане на имунитети и 110 дефектирали машини
Отговорите търсят адвокатите Петромир Кънчев, Пламен Борисов и социологът Кольо Колев
След изборите със сигурност ще има промяна в политиката и съществуващия модел на управление. Това каза адвокатът от инициатива „Правосъдие за всеки” Петромир Кънчев в ефира на "Събуди се".
Румен Радев, а и други политически сили, вече за направили заявка за промяна на ВСС и смяна на главния прокурор, каза още той.
„Съдебна охрана може да спре Сарафов да влезе в кабинета си. Не е противозаконно”, смята адвокат Пламен Борисов. Той посочи, че Радев е спечелил заради отрицателния вот, но смята, че неговите формулировки за смяна на модела са доста абстрактни.
Социологът Кольо Колев каза, че резултатът от изборите е „писък - писна ни”. Той смята, че вотът е емоционално, а не политически мотивиран.
Кънчев посочи, че Радев е обещал да се справи с цените. Той обаче подчерта, че не му е ясно как би могло да се случи в това в една пазарна икономика и свободен пазар. Също така допълни, че регулаторите може да бъдат сменени, но кога ще е възможно това също не е ясно.
Колев е на мнение, че политиката на Радев ще бъде пробългарска. По негови думи в Европа тепърва се очертават много „орбановци”.
Борисов посочи, че 2/3 от българите са проевропейски настроени, но Радев е ориентиран на Североизток.
Редактор: Цветина Петрова
