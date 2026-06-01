Властта планира да предложи допълнителни стимули за майките, които се връщат на работа преди детето им да е навършило 2-годишна възраст. Условията за подобна стъпка ще бъдат по-добри в бъдеще, каза депутатът от „Прогресивна България” Константин Проданов на брифинг в парламента в понеделник.

Той увери, че темата за промени в срока на майчинството или средствата, които жените получават, не е на дневен ред и не е била дискутирана от управляващите.

Нов механизъм за МРЗ през 2027 г. и нови размери на майчинските обезщетения?

„Държавата отсъства от сериозно наболелия проблем с яслите и детските градини. Преди да се мисли за промени, свързани с майчинството, държавата трябва да си влезе във функциите и да гарантира, че няма да има нито едно дете без място в детско заведение”, каза още Проданов.

