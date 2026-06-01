Снимка: iStock
-
КЕВР утвърди цената на природния газ за юни
-
Какво означава за икономиката налагането на наказателна процедура по свръхдефицит
-
Петър Ганев: Новите регулации за търговските вериги крият риск от ограничаване на промоции
-
Армения и САЩ подписаха споразумение за стратегическо партньорство
-
Ще се стигне ли до поевтиняване на храните
-
Що е то справедлива цена и какво ще правят регулаторите?
През май най-много са поскъпнали транспортните услуги
Ръст на годишната инфлация показва предварителната експресна оценка на Националния статистически институт за месец май. Годишната инфлация е 7%, а данните към април сочеха 6,8 на сто. Поскъпването за месеца е 0,2 на сто.
Най-голям ръст на цените за май има при групите: „Транспорт” (1,2%), „Услуги на ресторанти и хотели” (0,9%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия” (0,9%).
Окончателните данни за инфлацията през май ще бъдат публикувани на 15 юни.Редактор: Маргарита Стоянчева
Последвайте ни