Ръст на годишната инфлация показва предварителната експресна оценка на Националния статистически институт за месец май. Годишната инфлация е 7%, а данните към април сочеха 6,8 на сто. Поскъпването за месеца е 0,2 на сто.

Най-голям ръст на цените за май има при групите: „Транспорт” (1,2%), „Услуги на ресторанти и хотели” (0,9%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия” (0,9%).

Окончателните данни за инфлацията през май ще бъдат публикувани на 15 юни.

