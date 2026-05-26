Тежко състояние в млечния сектор, напрежение по веригата производител–търговец и спор около мерките срещу високите цени. Темата коментираха председателят на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров, финансовият анализатор Преслав Райков и председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски в ефира на „Здравей, България”.

Според Димитър Зоров ситуацията в млечния сектор е „катастрофална”, особено за първичните производители. „Преработвателят дава цена, която е под себестойността на суровината”, заяви той. По думите му това не означава автоматично наличие на спекула, а показва сериозен дисбаланс в сектора.

От Асоциацията за защита на потребителите настояват за съкращаване на веригата на доставки. „Очакваме ефект, ако веригата бъде сведена до минимум – производител, преработвател и търговец. Това би намалило цените по фрапантен начин”, коментира Пейо Майорски.

Той смята, че обсъжданото ограничение на надценките до 10% няма да бъде достатъчно. Според него именно при преминаването на стоките към търговските вериги се натрупват сериозни надценки.

Майорски предложи и облекчаване на условията за малките производители, за да могат по-лесно да предлагат продукцията си в големите магазини. „Търговските вериги трябва да намалят финансовите изисквания към малките производители, за да могат и те да влизат на локално ниво в магазините”, каза той.

Финансовият анализатор Преслав Райков обаче беше категоричен, че проблемът е структурен и не може да бъде решен чрез административни мерки. „Цените няма да паднат нито с 10, нито с 30 процента. Мерките, които се коментират от управляващите, биха внесли хаос в търговията”, заяви Райков.

Според него големите търговски вериги играят важна роля за българските производители. „Без веригите редица български производители дори не биха съществували”, подчерта той.

Димитър Зоров не се съгласи с това мнение и даде примери от други държави, където производителите участват пряко в собствеността и развитието на търговските мрежи.

Райков отбеляза още, че през последните години значително е нараснал вносът на млечни продукти. „През последните пет години имаме около 48% ръст на вноса в млечния сектор и според мен оттам идва голяма част от дисбаланса”, посочи анализаторът.

От своя страна Пейо Майорски призова големите търговски вериги да поемат и социална отговорност. „Те са допуснати до българския пазар и освен търговска дейност трябва да имат и социална функция. Потребителите са тези, които им помагат да се развиват”, каза той.

Според него е необходимо създаването на по-конкурентна среда, в която интересите на потребителите и производителите да бъдат балансирани.

В заключение Преслав Райков подчерта, че държавата не трябва да контролира цените директно. „Не трябва да се контролират цените, а пазарът. Нужно е да се търсят мерки за повече доходи и повече бизнес”, заяви той.

