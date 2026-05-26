Израел ще увеличи натиска срещу „Хизбула“ след поредицата атаки с дронове срещу страната, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Той подчерта, че Израел разглежда действията на подкрепяната от Иран шиитска групировка като част от продължаваща война и предупреди, че военните операции ще бъдат разширени.

В публикувано в „Телеграм“ изявление Нетаняху посочи, че „Хизбула“ използва различни типове безпилотни апарати при нападенията срещу израелска територия. По думите му специализиран екип работи върху нови мерки за противодействие на дроновата заплаха. Той добави, че през последните седмици израелските сили са ликвидирали над 600 бойци на организацията.

„Няма да намаляваме натиска - напротив, разпоредих действията да бъдат засилени“, заяви израелският премиер.

Междувременно израелската армия съобщи в X, че е атакувала обекти на „Хизбула“ в долината Бекаа и други части на Ливан. По-рано бяха регистрирани още два удара с дронове срещу Северен Израел, като при тях няма пострадали.

Според местни медии израелските военни все още изпитват затруднения в намирането на ефективен отговор срещу зачестилите атаки с безпилотни апарати. От своя страна „Хизбула“ обяви, че само днес е извършила четири операции срещу Израел.

Въпреки действащото от средата на април примирие между Израел и Ливан, напрежението по границата остава високо. Двете страни продължават взаимно да се обвиняват в нарушения на споразумението, а в Ливан почти ежедневно се съобщава за жертви. Израел запазва военно присъствие в южната част на страната, докато „Хизбула“ отказва да участва в преговори.

