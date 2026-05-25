Над 250-метрова ръчно изработена черга бе постлана в казанлъшкия парк „Розариум“. В нея са вплетени рециклирани материали, а създаването ѝ е дело на близо 500 участници – хора и организации от България и чужбина. Идеята на инициативата е да насърчи общността, да сплоти хората и да ги върне към традиционните корени.

Проектът носи името „ЧергатаНИ“ и организаторите посочват, че той ще продължи да се разширява. Амбицията е инициативата да кандидатства и за рекордите на Гинес.

Снимка: Георги Манев

Деляна Бобева обяснява, че казанлъшката черга е замислена като символ на града и неговата идентичност – знак за общност и за желанието хората отново да се разпознават и да създават нещо заедно.

По думите ѝ проектът отправя и послание към приятели на Казанлък от страната и чужбина да се включат в бъдещи издания, като се изгради още по-голяма „черга“, която да бъде символ на България – на страната, която създава, а не руши.