Звездата на френския шансон Мирей Матийо поздрави Лили Иванова за втория ѝ концерт в парижката зала "Олимпия", който ще се проведе тази вечер.

Лили Иванова ѝ благодари с пост във "Фейсбук", добавяйки снимки, на които се вижда букет и картичка, на която пише “Скъпа Лили, Вие ще озарите “Олимпия”! Целувам Ви! Ваша Мирей Матийо!”.

​17 години по-късно: Лили Иванова с концерт в зала "Олимпия" тази вечер

Припомняме, че навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала "Олимпия". Грандамата на българската музика излиза на тази престижна сцена 17 години след първата си покана да пее там.

Редактор: Никола Тунев