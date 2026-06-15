21-годишна студентка загина при ужасяващ инцидент с бънджи в Бразилия, след като инструкторите забравили да закачат предпазното въже и я бутнали от 40-метрова височина. Трагедията се разиграла, след като момичето публикувало зловеща шега в Instagram, а годеникът ѝ станал свидетел на фаталното падане, запечатано и на видео от очевидци, предаде Vesti.bg .

Мария Едуарда Родригес де Фрейтас написала в профила си в Instagram в събота: „Кой беше лудият, който ми позволи да скоча от мост???“, преди да се впусне в това, което смятала, че ще бъде вълнуващо бънджи приключение в Лимейра, Сао Пауло.

Ужасяващо видео, разпространено в социалните мрежи, е уловило момента, в който Родригес де Фрейтас е тласната от ръба на т.нар. „Мост на скелетите“ без бънджи въже. На записа се чува как свидетелят, който снима, крещи: „Хора, въжето!“, посочвайки към ключовото предпазно средство, което лежи на земята.

Турист оцеля при бънджи скок, след като въжето му се скъсало (ВИДЕО)

Родригес де Фрейтас, която била студентка по физическо възпитание и спортен мениджмънт, е обявена за мъртва на мястото на инцидента. Шестима души са арестувани, включително трима, които се намирали на самото място на скока. Двама от заподозрените се опитали да избягат, но в крайна сметка били проследени и заловени в гориста местност, съобщават от военната полиция.

Редактор: Дарина Методиева