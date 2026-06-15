Овъглено тяло беше намерено в напълно изгорял лек автомобил на пътя между Батак и Доспат, съобщиха от полицията в Смолян. Сигналът е подаден малко преди 21:00 часа в неделя вечерта.

По първоначална информация автомобилът, управляван от 50-годишен мъж от Пазарджик, се е запалил по време на движение. Колата е навлязла в насрещната лента и е спряла в крайпътна подпорна стена.

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Инцидентът е станал на около 15 километра преди Доспат. Свидетели на случилото се са пътници в друг автомобил, които забелязали насреща си горящата кола и незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място е изпратен екип на пожарната в Доспат, който е потушил пламъците. При последвалия оглед на автомобила на шофьорското място е открито овъглено тяло.

Разследващите работят по установяване самоличността на загиналия, както и по изясняване на причините за пожара. Назначени са необходимите експертизи, а тялото е транспортирано за аутопсия в МБАЛ - Смолян.

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Редактор: Цветина Петкова