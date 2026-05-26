Мъж е изгорял в лумналия в пламъци свой автомобил край Девня. Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден в 3,33 часа тази нощ. На спешния телефон 112 е съобщено за горяща кола край с. Генерал Киселово, съобщиха от ОДМВР-Варна.

На място веднага пристигнали пожарникари и служители от РУ Девня. След като огънят е потушен се установява, че водачът на лекия автомобил е изгорял вътре в него. Не е имало пътници.

Шофьор изгоря при катастрофа в Пернишко

Автомобилът е катастрофирал след сблъсък в бетонна конструкция и е излетял от пътното платно. В резултат на удара колата се обръща по таван и избухва в пламъци. Починалият шофьор е от добричка област.

Редактор: Цветина Петкова