Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа сириеца, обвинен, че противозаконно е подпомогнал трима марокански граждани да пребивават и преминават през българска територия.

Установено е, че сирийският гражданин е превозвал двама от мароканските граждани в багажник на лек автомобил, а третият е бил на пасажерско място. Задържаният не притежава валидно свидетелство за управление, шофирал е рисково автомобила на територията на града и е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие с него.

Задържаха шофьора, превозвал мигранти край Бургас

Също така не се е подчинил на органите на властта, като не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка от полицейски служители. Сириецът е напуснал мястото на катастрофата, но е открит и задържан е в Пловдив, където е стигнал с влак от Бургас.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

