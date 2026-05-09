Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник. Сигналът е подаден малко след 22:30 часа на 8 май, съобщиха за NOVA от полицията.

Към момента на стрелбата, при която са счупени стъклата откъм страната на водача, в превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор. Няма пострадали хора при инцидента.

Незабавно са предприети действия, за да се установи от какво е възпроизведен изстрелът - въздушна пушка, въздушен пистолет или камък. Извършителите се издирват, допълват от полицията.