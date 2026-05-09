Десетки училища у нас вече разполагат с дефибрилатори. Те са дарени от инициативата „Капачки за бъдеще” и са предназначени за използване при внезапен сърдечен арест. Устройствата помагат в решаващите първи минути преди пристигането на медицински екип.

Лазар Радков, който е създател на „Капачки за бъдеще”, каза: „Тези дефибрилатори се ползват много рядко, но в много ключови моменти, просто трябва да ги има”.

А за някои от учениците устройството вече е познато. Сред тях е Магдалена, която е научила за тях, благодарение на информационните кампании в метрото и в градския транспорт. „Обучението ми беше много полезно. Запознах се с това какво е дефибрилатор и как да работим с него”, сподели още тя.

А такъв вече е на разположение на пътуващите в 16 столични метростанции. Проектирани са така, че да могат да бъдат използвани от всеки. Има ясни гласови инструкции и последователни стъпки.



Снежина Димова, която работи като медицинска сестра, каза: „Хубаво е да имаме тази апаратура, защото при някакъв по-спешен инцидент спасяваме човека, спасяваме децата”.

А Даниела Шошова, директор на Професионална гимназия по дизайн, допълни: „Много по-спокойна съм, когато знам, че вече има и в нашето училище.”

Идеята среща подкрепата и на храм „Успение Богородично”, където също са се събирали дарения за апаратите.

