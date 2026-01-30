Между 10 000 и 11 000 българи годишно губят живота си вследствие на сърдечен арест. Фаталният край в половината от тези случаи, твърдят специалисти, е предотвратим, ако бъде оказана първа помощ с дефибрилатор. За да направят това възможно, депутатите внесоха промени в Закона за здравето, според които автоматични външни дефибрилатори ще се поставят на обществени места и ще може да се ползват от всички.

Как ще работят новите дефибрилатори, които ще бъдат поставени на обществени места

Как изглеждат дефибрилаторите? И трябва ли да имаме специфични умения и познания, за да ги използваме при нужда?

Лазар Радков, инициатор на кампанията „Капачки за бъдеще”, показа една от въпросните машини.

„Има различни производители. Това е дефибрилатор, който ние даряваме на училищата, закупен със средства от филма „Великани”. Целта ни е в рамките на следващите между една и три години да осигурим дефибрилатори за всички държавни и общински средни училища. До момента сме поставили осем. Чакаме да пристигнат още 150”, каза Радков.

Как работи дефибрилаторът - вижте във видеото.