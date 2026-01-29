В България 12 000 души годишно изпадат във внезапна сърдечна смърт. Добрата новина е, че вече всеки гражданин може да оказва първа помощ с дефибрилатор без страх от санкции. С наредба на здравния министър предстои да бъдат определени обществените места, на които да бъдат поставени такива устройства.

Един от вносителите на законопроекта е депутатът от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев. Той коментира, че е хубаво да има информационна кампания как да се използват тези дефебрилатори, но подчерта, че устройствата са автоматични. „Когато се постави на пациента, самият дефибрилатор „решава” дали може да бъде задействан, или не, на базата на ЕКГ сигнал, който получава от поставените лопатки. Т.е. апаратът не може да се задейства, ако няма смисъл от неговото действие”, обясни лекарят.

Д-р Симидчиев допълни още, че двата електрода на дефибрилатора се поставят на нуждаещия се и устройството започва да насочва какво трябва да се направи след това. Обикновено това се случва с гласови команди от страна на апарата.

На второ четене: НС одобри поставянето на дефибрилатори на публични места

Лекарят каза, че с всяка минута закъснение се губят 10% шанс да се помогне на пациента и допълни, че период от 10 минути е ключов за оцеляването. Д-р Симидчиев уточни, че животът на всеки втори пациент може да бъде спасен, ако състоянието му изисква прилагане на дефибрилатор и това бъде направено.

Симидчиев допълни още, че тези устройства са полезни до пристигането на Спешна помощ.

