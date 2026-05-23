Ще ви запознаем с изключителна дама - тя е операционна медицинска сестра. Тя е посветила 68 години за грижа на пациентите. В предаването "Пулс" ви представяме Мариана Кокенска.

"Гордея се, че съм работила доста години. Точно 68 години - 38 в болница "Св. Анна" и 30 години в първата частна болница на проф. Темелков", разказва тя.

По думите ѝ интересът към професията е дошъл от прабаба ѝ, която е била акушерка на няколко села. "Винаги ми беше интересно какво има в нейното куфарче", спомня си тя.

Тя разказва за своето хоби като танцьорка и за срещата си с Тодор Живков, но повече гледайте във видеото