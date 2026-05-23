Окръжна прокуратура -Пловдив привлече като обвиняем 29-годишен мъж за отвличане на 27-годишна жена и едногодишното ѝ дете. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и по особено мъчителен начин за пострадалата.

Според държавното обвинение отвличането е станало на 1 април в Пловдив. По това време жената и детето ѝ били настанени в кризисен център. Мъжът, с когото преди това живеела на семейни начала, се свързал с нея под предлог, че ще ѝ донесе храна. След като я извел от центъра, той я качил заедно с детето в автомобил и насила ги откарал в жилището си в пловдивския квартал „Изгрев“.

Там, по данни на разследването, упражнил насилие над жената, държал я против волята ѝ и отправял заплахи за убийство. След сигнал за изчезването на жената служители на полицията я открили и върнали обратно в кризисния център.

Междувременно обвиняемият напуснал страната и се укрил. При претърсване в дома му били открити следи, свързани с престъплението. Мъжът бил обявен за общодържавно издирване и задържан на 21 май при влизане в България през ГКПП „Калотина“.

От прокуратурата уточняват, че мъжът вече е осъждан в белгийския град Лиеж за упражнено насилие над същата жена. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. На 25 май Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.