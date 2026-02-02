34-годишен мъж е задържан под стража по обвинение в отвличане на 40-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Установено е, че случаят е от около 4 часа сутринта на 31 януари 2026 г. на Автогара - Плевен. Според обвинението извършителят се качил в автобус, пътуващ за Кралство Испания, и като използвал сила и заплахи, свалил принудително от него 40-годишната пътничка. Противно на волята ѝ, тя е била качена в лек автомобил, в който се намирали още двама мъже.

След бързи действия на органите на реда колата била установена и спряна в Кнежа. Пострадалата била освободена, а тримата мъже в колата били задържани.

В хода на разследването е повдигнато обвинение на задържания. За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години. С постановление на прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен първоначално похитителят бил задържан за 72 часа, след което Окръжният съд е уважил искането на прокуратурата за постоянен арест и е наложил мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Разследването по случая продължава.