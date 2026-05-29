Това става с решение на Министерския съвет
Росица Велкова става председател на Надзорния съвет на НЗОК. Това реши Министерският съвет.
Днес беше прието решение за промяна на двама представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Предсрочно са освободени Станимир Михайлов и Владимир Афенлиев, а на тяхно място са определени заместник-министърът на финансите Росица Велкова и Галя Александрова, която е заместник-министър на здравеопазването.
