Прокуратурата във Варна е образувала досъдебно производство за възможни бездействия на длъжностни лица, след като бе разкрито изграждането на 104 незаконни постройки върху около 100 декара в местността „Баба Алино“ край Златни пясъци.

Инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, определи случая като „удар върху имиджа на институциите и строителния бранш“. В ефира на “Твоят ден” той коментира, че подобни случаи са единични, но създават недоверие към системата, която регулира строителството и инвестициите.

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

“Става дума за поредица от множество незаконни действия и бездействия на държавни и общински органи. Има съмнения за официални документи с невярно съдържание, а това отваря възможност за наказателни производства и бъдещи искове от засегнати купувачи, включително срещу институции”, смята юристът Деян Драгиев.

Според двамата експерти основният проблем е в продължителния институционален вакуум и липсата на ефективен контрол, довел до натрупване на нарушения в продължение на години. Те подчертаха, че най-големият риск е за гражданите, закупили имоти в незаконно изградените обекти, които могат да се окажат без правна защита или с възможност за обезщетения по съдебен ред.

