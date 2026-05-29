Надяваме се Антикорупционната комисия да заработи по един много по-различен начин. Отново я създадохме с идеята тя да бъде по-ефективна и много по-добре работеща. Съставът ѝ, който в момента се предвижда да бъде конституиран, вече дава някакви гаранции за политическа неутралност. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Димитър Петров в предаването „Пресечна точка”, след като приеха на второ четене закона, с който се създава нова Антикорупционна комисия.

„Ние имаме визия за развитие на тази комисия. Искаме тези разследващи функции, които са заложени в закона, да бъдат изпълнявани по един много по-надежден начин. И също така те да не бъдат безконтролни, да не превръщат комисията в бухалка”, коментира Петров.

Приеха на второ четене създаването на нова Антикорупционна комисия

„Тези разследващи функции ги приехме в този вид, тъй като бяха договорени с Европейската комисия. Искаме те да не бъдат безконтролни, затова в бъдеще ще се постараем да изменим закона в посока, в който те да бъдат изцяло под надзора на прокуратурата”, каза още депутатът.

„Днес постигаме една малка победа, тъй като този орган трябваше да съществува. Това, че органът през изминалите години, преди да бъде закрит, не е работел, не означава, че той не трябва да съществува. Борбата с корупцията трябва да бъде във фокуса на вниманието ни, но този орган трябва да бъде реформиран”, беше категоричен Петров.

Той коментира още, че предвидените постановки в приетия закон позволяват да се обжалва отказа на прокурора, когато той откаже да се образува досъдебно производство, и да се внесе обвинителен акт за корупционни престъпления. „До момента това малко или много отсъстваше”, каза още депутатът.

Редактор: Ивета Костадинова