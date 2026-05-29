Община Варна е сезирана от момента, в който при извършване на проверка за незаконна сеч е установена такава. Тя към този момент е била с широко затворени очи. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски за казуса с „незаконния град” в местността „Баба Алино”, по който тече разследване.

Той посочи още, че Дирекцията по горите е отправила писмо с искане фирмата да премахне огражденията и фирмата цинично отговорила, че това няма как да стане. „Ако не се лъжа, в сряда Агенцията по горите е дала срок 10 дни за махане на отрадата. Въпреки проблемите в законодателството, тази ограда ще бъде премахната”, увери земеделският министър.

Припомняме, че инвеститорът отхвърли обвиненията за незаконна сеч, като заяви, че на терена е имало нерегламентирани действия от трети лица заради липса на контрол върху имота в минал период. Ограждането на територията е определено като мярка за сигурност, предприета съгласувано с компетентните органи, а компанията заявява, че ще защитава позицията си по съдебен ред и настоява за разглеждане на случая само на базата на факти и документи.