Повдигнаха обвинение на 35-годишния мъж, който беше задържан по време на акция в кв. "Княжево", бул. "Цар Борис III" за разпространение на наркотици в големи размери.

Общото количество на наркотиците - коноп, хашиш, екстази, кокаин, амфетамин, метамфетамин - надхвърля 4 кг., а стойността им е изчислена на над 65 хил. евро. За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от 3 до 12 години, както и глоба от 10 хил. до 50 хил. лева.

Разбиха още една наркобаза в София за разпространение на дрога чрез Telegram

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската градска прокуратура да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 35-годишния мъж. Работата по случая продължава.

Редактор: Цветина Петрова