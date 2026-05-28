Във връзка със специализираната полицейска операцията срещу наркоразпространението, наркопроизвоство и наркотрафика властите установиха още една съхранителна база, която се намира в апартамент в столичния квартал "Бъкстон". Отново става дума за разпространение на наркотици от Telegram канали. Това заяви директорът на СДВР гл.комисар Любомир Николов.

На място са открити над 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 хапчета амфетаминопроизводни. Също така са намерени и 15 хиляди евро. 35-годишен мъж, с множество криминални прояви, е задържан. Той е разнасял дрогата с мотор, съобщи Николов.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Разбиха още една наркобаза в София за разпространение на дрога чрез Telegram

Николов каза, че от началото на операцията досега – 15 дни, вече са задържани 331 лица. Образувани са над 160 производства, от които 30 за наркоразпространение.

На повечето от тях вече е наложена постоянна мярка за неотклонение.

Николов каза, че по време на операцията са установени и непълнолетни дилъри. И допълни, че печалбата за дилърите е много голяма. Той подчерта, че полицейската акция ще продължи още 17 дни.