73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна. Сигналът за случилото се е подаден в 10:20 часа в петък.

Веднага на място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Пострадалата е ранана в ръка и животът ѝ не е в опасност.

Стрелба след бой между шофьори в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Извършителят се издирва. Все още не е изяснени и какво е било оръжието на нападението. На мястото текат действия по разследването и заградителни мероприятия.

Снимка: Емил Дамянов

Снимка: Емил Дамянов

Снимка: Ивомира Пехливанова