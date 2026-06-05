ВКС реши, че режисьорът Александър Морфов трябва да бъде възстановен на работа в Народнен театър "Иван Вазов". Длъжността му е "главен режисьор".

От театъра излязоха с позиция във връзка с решението:

"Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще има само административни функции."

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Ръководството на театъра съобща още, че счита за необходимо да се отбележи, че настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. "От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява", пишат още от НТ "Иван Вазов".

"Народният театър остава ангажиран с опазването на общественото доверие, спазването на закона и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти", завършва позицията.

Припомняме, че до дисциплинарното освобождаване на Морфов от позицията "главен режисьор" се стигна след скандал през лятото на 2022 година. Тогава той надраска една от вратите в театъра с послания срещу тогавашния PR на институцията Велислава Кръстева.

Морфов беше уволнен със следните мотиви - неявяване на работа и уронване на престижа на театъра. След това Софийският районен съд отмени уволнението на режисьора и разпореди той да бъде възстановен на същата дръжност. В мотивите е записано, че надписите са артистична форма на протест. Един от дните, в които той не се е явил на работа, е бил неработен за театъра.

Редактор: Цветина Петрова