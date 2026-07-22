"Парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи решението за разполагане на американски самолети летище Безмер - не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но и защото това отразява позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", заяви в ефира на "Здравей, България" депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров.

Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност. "Няма такива рискове. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия срещу Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Техеран е в реда на дипломацията, но България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", изтъкна той.

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Петров обясни, че предишната нота, получена по време на управлението на кабинета "Желязков", не е била обявена публично. "Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като случващото се беше замаскирано като учение", уточни депутатът.

Той каза още, че предстои да се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище "Васил Левски", а не на някоя от авиобаза "Безмер" или "Граф Игнатиево", заяви той.

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"Премиерът Радев не се крие зад депутатите. В Конституцията пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната ни се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение в НС. Дали защото са се опасавяли, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото - не е ясно. Но ние не крием темата", заяви депутатът.

"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на въздушното ни пространство. Темата с визите за българи също не е затворена. В очакване сме на отсрочка на дерогацията за "Лукойл". Има редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той.

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Петров коментира и хода на войната в Украйна. "Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта", коментира той.

Относно поправките в Изборния кодекс, депутатът заяви, че изцяло машинният вот е най-ефективен. "България трябва да бъде пример за изборни политики", смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев