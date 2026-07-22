Депутатите разглеждат за последно бюджетите на ДОО и НЗОК.

В план-сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващ я за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи.

Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си.

Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болничната и доболничната помощ, тъй като в план-сметката е заложено отношението между финансирането на болничата спрямо болничната помощ да е 5 към 1.

Редактор: Цвета Лазаркова