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Комисия по бюджет и финанси вече прие на второ четене проектобюджета
Депутатите разглеждат за последно бюджетите на ДОО и НЗОК.
В план-сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващ я за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи.
Ще се разглежда и реформата държавните служители да плащат сами част от осигуровките си.
Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК
По бюджета на Здравната каса основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болничната и доболничната помощ, тъй като в план-сметката е заложено отношението между финансирането на болничата спрямо болничната помощ да е 5 към 1.Редактор: Цвета Лазаркова
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