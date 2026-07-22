В първата нота е записано, че самолетите се развръщат на територията на България в контекста на предното разполагане на Източния фланг на НАТО, за поддръжка и при провеждане на учение. Това коментира бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Здравей, България”. Повод за думите му е предложението на новата власт за базиране на до осем американски самолета цистерни на летище Безмер и критиките от страна на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно липсата на проведени учения при предишното пребиваване на машини на САЩ в София.

„Ние имахме намерение да проведем учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовката на българските пилоти за зареждане във въздуха. За съжаление обаче, това не се реализира”, добави бившият министър, като уточни, че плановете не са били осъществени по различни организационни причини.

Комисията по отбрана одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“

На Източния фланг на НАТО войски се развръщат в различни страни, обясни Запрянов. „Те не са развърнати по конкретно учение. Ако има планирано такова, те идват и си отиват в определен момент”, разясни ексминистърът. И допълни, че при предишното разполагане на американски самолети у нас службите са заявили, че няма пряка военна опасност за страната ни.

Относно капацитета на летище Безмер, Запрянов заяви, че авиобазата е подготвена с инвестиции на НАТО да приема военнотранспортни самолети, не само цистерни. „Тя е част от плановете в колективната отбрана на Алианса”, отбеляза бившият военен министър.

По думите на Запрянов България е суверенна държава и тъй като характерът на мисията явно е променен, само българският парламент може да се произнесе по темата. „Ако той се произнесе положително, самолетите ще се завърнат. Ако обаче мнозинството, което сега управлява, не се съгласи, машините няма да дойдат”, каза още той, допълвайки, че няма императивна задача или ангажимент от българска страна по този договор.

Предупредителната нота от Иран, в която се посочва, че всяка дейност, улесняваща американски атаки, ще се смята за съучастие, бившият министър определи като „фактическо предупреждение”. Той разясни процедурата, при която службите за сигурност – Служба „Военно разузнаване”, ДАНС и ДАР, извършват анализ по конкретните ноти, определят и оценяват риска, след което предлагат на правителството съответните мерки.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка